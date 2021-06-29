На два дня в центре Барнаула отключат горячую воду

Воды не будет два дня Фото: Анна СЕМИНА

Утром 30 июня у 15 тысяч жителей Железнодорожного и Центрального районов Барнаула отключат горячую воду. Об этом сообщает пресс-центр администрации города со ссылкой на информацию СГК.

- Это необходимо для проведения плановых работ на теплосетях: замены запорной арматуры и переустановки заглушек, - пояснили в Сибирской генерирующей компании.

Воду отключат в 9 утра 30 июня, а после 9 утра 1 июля она уже должна вернуться, но не для всех. В эти сутки без ресурса будут находиться 93 многоквартирных и 35 частных домов, пять детских садов, четыре больницы и восемь школ Центрального района.

До 9 утра 2 июля воды не будет у жителей 51 многоквартирного дома, четырех детских садов, двух больниц и трех школ Железнодорожного района.

Подробную схему отключения можно найти тут.