В Яровом сожгли знаменитый «Запорожец»

Сгоревший "Запорожец" (фото: скриншот видео со страницы "Инцидент Барнаул")

В минувшие выходные в Яровом неизвестные подожгли местную достопримечательность – старый «Запорожец», сообщает «Инцидент Барнаул».

- В г. Яровое в минувшие выходные от местных «бандитских пуль» погиб любимец публики - ЗАЗ 968. Это «Запорожец» («ушастый», «чебурашка») — советский автомобиль I группы малого класса, выпускавшийся Запорожским автомобильным заводом, - говорится в посте сообщества.

Этот автомобиль еще был на ходу, но больше пользовался эстетической популярностью: и местные и приезжие любили фотографироваться с ним. Но, по всей видимости, кому-то его популярность не понравилась и «Запорожец» подожгли. В настоящее время полицейские устанавливают виновника.