ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Барнаул-Камень-на-Оби

ДТП на трассе (фото: скриншот видео со страницы "Инцидент Барнаул")

Во вторник, 29 июня, на трассе Барнаул-Камень-на-Оби произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщил один из участников ДТП.

- На трассе Барнаул - Камень-на-Оби перед Новообинцево со стороны Барнаула произошло ДТП с участием трех автомобилей, - говорится в после в паблике «Инцидент Барнаул».

Первоначально о пострадавших не сообщалось, однако потом в посте было опубликовано свежее видео, по которому стало ясно, что жертвы все-таки есть: один человек погиб на месте.

Один из участников ДТП (а всего их было трое) рассказал, что перед ним произошло лобовое столкновение, и легковушка отлетела в него. Участники движения добавляют, что сегодня утром на этом участке был туман и возможно именно он стал причиной столкновения.