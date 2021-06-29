Под Барнаулом не будут строить завод по переработке отходов

Власти не согласовали строительство завода в Первомайском районе Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

Правительство Алтайского края приняло непростое, но верное решение о строительстве в Первомайском районе мусоросортировочного завода – отказано. Местный жители могут вздохнуть с облегчением.

Теперь уже точно можно сказать, что история разрешилась, причем с положительным результатом. Во много благодаря именно жителям села Березовка, в непосредственной близости с которым и намеревались построить завод, а также людей с ближайших населенных пунктов. Узнав о планах частного инвестора, они направили массу обращений, в том числе депутатам Алтайского краевого Законодательного Собрания. Накануне их позицию озвучил заместитель председателя комитета АКЗС по местному самоуправлению, депутат фракции «Единой России» Иван Мордовин. Кроме этого в совещании у заместителя председателя правительства края Александра Лукьянова также приняли представители региональных министерств и ведомств, руководство депутатского корпуса и администрации Первомайского района.

- Ко мне как к депутату поступило уже несколько обращений по этому поводу, в том числе коллективных. Жители очень обеспокоены. Мнение депутатов АКЗС и муниципальных коллег едино и полностью совпадает с мнением жителей села - полигону по переработке ТКО там не место, - подчеркнул Мордвин.

Он подчеркнул, что в таких ситуациях, при вынесении решения о строительстве чего-либо, необходимо, в первую очередь, отталкиваться от мнения местных жителей. Его позицию поддержал и Александр Лукьянов. Против строительства выступили и представители Первомайского района. По мнению заместителя губернатора, перед тем, как принимать решение о строительстве подобных объектов и при переводе земель сельхозназначения в иные категории обязательно должно учитываться мнение населения и экспертов из профильных управлений и ведомств.

- Мнение большинства профильных управлений краевого правительства отрицательное, нет согласования и со стороны жителей, поэтому никакого перевода земель сельхозназначения в промышленные и строительства полигона здесь не будет, - резюмировал вице-губернатор.

Напомним, ранее о необходимости пересмотреть вопрос о строительстве полигона ТКО в Первомайском районе заявил секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.