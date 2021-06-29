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Общество29 июня 2021 5:19

На Алтае провели санитарную обработку вокзалов

Кроме того, регулярно проводится обработка составов
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Помимо помещений, регулярно обрабатываются контактные поверхности в пригородных поездах

Помимо помещений, регулярно обрабатываются контактные поверхности в пригородных поездах

Фото: Олег УКЛАДОВ

Комплексная дезинфекция помещения прошла на железнодорожном вокзале Барнаула, а также на других станциях, сообщает пресс-служба мэрии.

«Для обработки поверхностей были использованы высокоэффективные дезинфицирующие средства, активные в отношении вирусов, но безопасные для людей и животных», - сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Помимо Барнаула аналогичную обработку также провели на вокзалах Рубцовска, Камня-на-Оби, Бийска, Алейска, Кулунды, Заринска и Славгорода.

В компании также подчеркивают, что и на вокзалах и в поездах сформирован неснижаемый запас специальных моющих средств, которые регулярно применяются для дезинфекции. Так, к примеру, пригородные электрички обрабатывают не менее четырех раз за сутки, а помещения вокзала – не менее пяти. Влажную уборку проводят каждый час.