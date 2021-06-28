«Эвалар» получил награду за лучший социальный проект России

Компания «Эвалар» получила награду в категории «Неравнодушные. Поддержка и помощь» национальной премии «Лучшие социальные проекты России»

Компания «Эвалар» получила награду в категории «Неравнодушные. Поддержка и помощь» национальной премии «Лучшие социальные проекты России» за безвозмездное предоставление средств антисептической продукции наиболее пострадавшим слоям населения в период пандемии.

24 июня прошло одно из самых масштабных мероприятий в сфере корпоративной социальной ответственности – всероссийская ежегодная премия «Лучшие социальные проекты России 2020-2021». Мероприятие создано в поддержку курса Правительства РФ на укрепление социальной политики на основе взаимодействия государства, общества и частного бизнеса.

Организатором является Фонд «Социальные проекты», основная деятельность которого связана с исследованиями в области социальных проблем. Всероссийская ежегодная программа «Лучшие социальные проекты» существует с 2010 года и ежегодно в ней принимает участие около 100 компаний и организаций.

Компания «Эвалар» получила премию за проект по обеспечению антисептическими средствами незащищенных слоев населения, который компания реализовала в период пандемии.

В марте 2020 года «Эвалар» в рекордные сроки – менее чем за неделю – переоборудовал три линии по выпуску косметических средств под выпуск антисептиков «ОРВИС». При этом в компании было принято решение, что первая выпущенная партия продукции будет безвозмездно направлена в помощь наиболее пострадавшим от распространения COVID19 регионам: Москве, где в марте 2020 года во время первой волны количество зараженных было наиболее значительно, а также Сибирскому Федеральному округу, который является домашним регионом для «Эвалар» и где локализованы производственные мощности компании.

Генеральный директор холдинговой компании «Эвалар» Лариса Прокопьева отметила: «Пандемия стала тяжелым испытанием для всех: для государства и здравоохранения, для бизнеса и обычных людей. Основная миссия нашей компании- сохранять и укреплять здоровье, поэтому с началом пандемии мы приняли решение о безвозмездной передаче 60 тысяч антисептиков самым уязвимым категориям: волонтерам, которые каждый день рисковали своим здоровьем ради других, и домам престарелых, чтобы сохранить хрупкое здоровье их подопечных. Мы признательны организаторам премии, что наша помощь была высоко оценена, и, в первую очередь, это награда сотен наших специалистов, которые в круглосуточном режиме обеспечивали работу обновленных линий, разработку и запуск антисептической продукции».

В рамках проекта партия в 10 000 единиц антисептических средств для рук была передана при поддержке Департамента социальной защиты и труда города Москвы социальным волонтерам города, которые взяли на себя оказание помощи пожилым людям, людям, находящимся на самоизоляции, а также заболевшим и не имеющим возможности покидать свои дома. В декабре при поддержке благотворительного фонда «Старость в радость» было передано 50 000 единиц антисептиков в дома престарелых Сибирского Федерального Округа, где помощь получили несколько десятков тысяч стариков и работников социальных учреждений – антисептики «ОРВИС» были доставлены в дома престарелых и органы социальной защиты: Барнаула, Кемерово, Красноярска, Томска и Новосибирска.