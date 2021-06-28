В Алтайском крае ограничат движение из-за военных

Водителей просят быть внимательными Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае временно ограничат движение из-за планового движения военных колонн, сообщает региональное управление МВД.

– 28 и 29 июня движение временно ограничат для всех видов транспорта, – отметили в ведомстве.

Ограничения будут действовать:

28 июня с 20:00 до 21:40 «н.п. Озерки – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – штатная дорога»,

29 июня с 21:50 до 1:50 30 июня «н.п. Косиха – а/д «подъезд к с. Косиха» – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Украинский».

Автомобилистов просят быть внимательными и с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.