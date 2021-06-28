Участники Крестного хода, идущие в Коробейниково, преодолели 40 километров

Крестный ход Фото: "КП" Архив

В воскресенье, 27 июня, от Покровского собора в Барнауле начался традиционный Крестный ход к чудотворной иконе Божией матери в Коробейниково. В этом году с паломниками движется не только звонница, но и походный храм на колесах. В первый день до кафе «У Григорича» шествие было многолюдным. После этого дальше отправились те, кто готов к новым правилам.

Тем, кто захочет присоединиться к крестоходцам, священники напоминают, что этим летом путники идут не по федеральной трассе А322, а в обход, по частично асфальтированным, полевым и насыпным дорогам. Маршрут как и в прошлом году строится так : Барнаул – Новороманово – Калманка – Красноярка – Белово – Усть-Пристань – Елбанка( на озере в нескольких километрах от села) – Коробейниково. В населенные пункты ( исключая само Коробейниково) из-за пандемии крестный ход заходить не будет.

-В этом году путникам будет подаваться только кипяток,- предупреждает диакон Константин Филатов, главный ответственный за мероприятие . – О трапезе нужно позаботиться самим Транспорта для перевозки вещей ( как это было в прошлые годы) также нет.

Если все эти трудности вас не пугают, тогда приготовьтесь как к походу: с собой нужно взять палатку, коврик и спальный мешок, кружку, миску, ложку, фляжку (пластиковую бутылку для воды), плащ-накидку от дождя, широкополую шляпу от солнца, сменные шерстяные носки, удобную (разношенную) просторную обувь, медикаменты для личного употребления. Ну и про средства от комаров и мошек не забудьте.

Ежедневно по маршруту крестного хода будут совершаться Божественные литургии, читаться акафисты Божией Матери, служиться молебны. В Коробейниково путники придут в субботу, 3 июля. По традиции усталых паломников будет встречать радостный и красивый звон колоколов.