Депутата Алтайского заксобрания подозревают в хищении 12 млн рублей

расследование продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутат АКЗС, начальник государственного краевого предприятия «Северо-Восточное ДСУ» Сергей Сивец является подозреваемым по уголовному делу о хищении 12 млн рублей, сообщает «Банкфакс».

– Сергею Сивцу вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, в особо крупном размере). По данным следствия, в 2020 году начальник предприятия лично изготовил фиктивный договор на выполнение работ по содержанию дорог регионального и муниципального значения в регионе. Таким образом, он мог присвоить 12 млн рублей, – отмечает издание.

Правоохранители занимаются сбором доказательств и продолжают расследование.