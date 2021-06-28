Жители Алтайского края будут участвовать в XI Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

В этом году задания чемпионата объединят двумя темами – покорение космоса и сохранение здоровья в старшем возрасте Фото: Олег УКЛАДОВ

1 июля в Москве в дистанционном формате состоится XI Всероссийский чемпионате по компьютерному многоборью, сообщает пресс-служба правительства края.

– Алтайский край победители регионального этапа Евгений Гаврилов из Бийска и Анна Хорошилова из Красногорского района, занявшие I места, а также Валерий Анеенко из Родинского района и Ольга Курапова из краевой столицы, завоевавшие II места, – добавили в пресс-службе.

В этом году задания чемпионата объединят двумя темами – покорение космоса и сохранение здоровья в старшем возрасте. Победителей в личном и командном зачете наградят призами и памятными дипломами. Традиционно в рамках финального этапа состоится конкурс для зрителей онлайн-трансляции соревнований - «Виртуальный чемпион».

Напомним, что в конце мая в Барнауле прошел региональный этап Чемпионата по компьютерному многоборью среди старшего поколения, в котором приняли участие 50 человек из 12 районов края.