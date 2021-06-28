Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 28 июня 2021 года составило 3414

За сутки умерли 7 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 28 июня скончались 3414 человек с коронавирусом, в том числе 2434 случая от COVID-19, 980 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли семь человек с коронаврусом. Все они скончались из-за COVID-19, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 54059, в том числе 3645 детей.

Из общего числа заболевших 617 случаев – завозные, в т.ч. 238 – из-за рубежа; 33178 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 54059 заболевших: 13987 – у больных внебольничной пневмонией, 31977 – у заболевших ОРВИ, в 8095 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше – их уже 47177.