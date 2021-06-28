Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 28 июня 2021 года составило 54059

За сутки выявили 178 новых случаев Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 28 июня 2021 года увеличилось на 178 человек и составляет 54059 случаев инфицирования, в том числе 3645 детей, пишет оперштаб региона.

– Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул - 78, Бийск – 19, Заринск – 11, Славгород – 8, Рубцовск, Первомайский район – по 7 заболевших, Камень-на-Оби – 6, Шипуновский район – 5, Бийский, Змеиногорский, Тальменский районы – по 4 заболевших, Кулундинский – 3, Благовещенский, Бурлинский, Крутихинский, Родинский, Поспелихинский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, Каменский, Ключевский, Косихинский, Рубцовский, Солтонский, Третьяковский районы – по 1 заболевшему, – отметили в оперштабе.

По данным на 28 июня, находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1678 человек.

Кроме этого, 415 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 356, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 138.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 14 человек. Всего вылечившихся – 47177.