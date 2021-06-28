Молодой человек украл опору моста через Пивоварку в Барнауле

Полицейские возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже металлической опоры с моста. Об этом сообщает региональное управление МВД.

– В полицию обратился представитель гаражно-строительного кооператива. Он рассказал, что вместе с жильцами одного из домов для удобства проезда оборудовали металлический мост. А накануне заметили, что одна из опор демонтирована. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей, – отметили в ведомстве.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали жителя соседнего города. Молодой человек увез опору в Новоалтайск и сдал ее в пункт приема металла.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Ранее молодой человек не был судим.