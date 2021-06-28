Оказание плановой медпомощи могут приостановить в Алтайском крае

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 53,5 тыс. человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В минздраве Алтайского края не исключают того, что в регионе могут вновь приостановить оказание плановой медицинской помощи. Это, в том числе, будет зависеть и от того, как жители будут соблюдать все меры предосторожности, пишет «Толк».

– Если граждане не будут соблюдать противоэпидемические мероприятия, в том числе носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и продолжат принимать участие в массовых мероприятиях, то ограничение плановой помощи возможно, – отметили в ведомстве.

Напомним, ранее плановую помощь в Алтайском крае из-за пандемии уже ограничивали в 2020 году.

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 53,5 тыс. человек.