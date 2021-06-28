Барнаулец отправил другу конверт с наркотиками

Вскоре горожанина задержали полицейские Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчину осудили за то, что он отправил другу наркотики, сообщает прокуратура Железнодорожного района.

– Как установлено судом, осенью позапрошлого года по ранее достигнутой договоренности барнаулец сбросил в почтовый ящик сформированное почтовое отправление с находящимся в нем наркотическим средством, о чем сообщил своему другу. Примерно через неделю после отправки почтальон доставил вещество, – рассказала «Комсомольской правде - Барнаул» Анна Фомина, старший помощник прокурора Железнодорожного района.

Вскоре горожанина задержали полицейские, а конверт с наркотиками и запиской изъяли. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228.1 УК РФ (незаконная пересылка наркотических средств). Барнаульца приговорила к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.