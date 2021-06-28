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Происшествия28 июня 2021 5:01

Две пассажирки пострадали в ДТП с маршруткой в Барнауле

Одну из них госпитализировали
Константин Санталов
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Полицейские проводят проверку по факту этой аварии

Полицейские проводят проверку по факту этой аварии

Фото: Олег УКЛАДОВ

27 июня в Барнауле произошло ДТП с участием маршрутки. В аварии пострадали два человека, сообщают в группе «Инцидент Барнаул» со ссылкой ГИБДД города.

– Предварительно установлено, что водитель, управляя транспортным средством ГАЗ, городского маршрута № 29, совершил наезд на стоящий автомобиль MAN с прицепом Schmitz (водитель момент ДТП отсутствовал) – отметили в ГИБДД.

В результате ДТП пострадали две пассажирки маршрутки: 42-летняя и 49-летняя женщины. Одну из них госпитализировали. Полицейские проводят проверку по факту этой аварии.