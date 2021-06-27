28 июня в Барнауле отключат горячую воду

Отключение пройдет в два этапа Фото: Анна СЕМИНА

В понедельник, 28 июня, в Барнауле стартует очередной этап гидравлических испытаний, который будет сопровождаться отключением горячей воды, сообщают в Сибирской генерирующей компании.

- Следующий этап испытаний пройдет по контуру магистрали М-32 Барнаульской ТЭЦ-3 с 28 июня по 7 июля, - отмечают на предприятии.

Причем опрессовка пройдет в два этапа – с 28 июня по 7 июля и с 12 и 15 июля. В этот период подача горячей воды будет ограничена для 87 тысяч жителей Индустриального и Железнодорожного районов (в границах улиц Советской Армии, Попова, Транзитная, Взлетная, Павловский тракт), а также поселка Новосиликатный и Южный.