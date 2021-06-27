Бийский стрелок Сергей Каменский стал обладателем медали Кубка мира

Сергей Каменский (крайний слева) и другие призеры КМ (фото: Стрелковый союз России)

Стрелок из Бийска Сергей Каменский в субботу, 26 июня, взял вторую медаль Кубка мира. Об этом сообщает «Алтайский спорт».

- 26 июня на Кубке мира по пулевой и стендовой стрельбе, который продолжается в хорватском Осиеке, сборная команда России завоевала две медали в олимпийском упражнении «Пневматическая винтовка, дистанция 10 метров, смешанные команды», - пишет издание.

Сергей Каменский в этот день выступал в паре с Юлией Каримовой из Ижевска. В итоге стрелки стали серебряными призерами.

Напомним, ранее ниш спортсмен в компании с еще двумя стрелками – Владимиром Масленниковым и Александром Дрягины – взял «золото» Кубка мира в командном упражнении «Пневматическая винтовка, дистанция 10 метров, мужчины».