Ночью на Алтае разбился мотоциклист

Место происшествия Фото: предоставлено пресс-службой

В ночь на воскресенье, 27 июня, в Республике Алтай произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- 27 июня около 3:10 часов в селе Урлу-Аспак, в районе дома № 7 по улице Куюмская, 18-летний местный житель, управляя мотоциклом Racer RC 200, двигаясь со стороны улицы Лесхозная в направлении Заречной, не справился с управлением и допустил наезд на бетонное бордюрное ограждение и дорожный знак, - говорится в релизе ведомства.

В результате столкновения парень получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка.