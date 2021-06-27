Специалисты прогнозируют сокращение численности комаров на Алтае

Специалисты рекомендуют пользоваться репеллентами Фото: Анна СЕМИНА

Превышение численности комаров в Алтайском крае в этом году составляет два раза в сравнении с показателями 2020-го, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

- Данный циклический процесс закономерен и регистрируется на Алтае, в среднем, один раз в пять лет, - подчеркивают в ведомстве.

Помимо этого на рост численности этих кровососущих повлияла погода: много мелких водоемов, дожди, подходящая температура, высокая трава. Тем не менее, в ближайшее время популяция должна сократиться, так как в конце июня-начале июля происходит вылет стрекоз.

Кроме комаров в этом году отмечается высокая активность и численность мошек. При этом специалисты подчеркивают, что при обследовании водоемов в окрестностях Барнаула и Рубцовска личинок обнаружено не было, соответственно, насекомые попали в регион по розе ветров с других территорий по течению реки Обь.