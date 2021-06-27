Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 июня 2021 года составило 53881

За сутки коронавирус выявили у 166 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 июня 2021 года за сутки увеличилось на 166 новых случаев и составило 53881. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- За минувшие сутки в крае зарегистрировано 166 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул - 72, Бийск – 16, Рубцовск – 15, Новоалтайск – 11, Алтайский район – 9, Первомайский район - 8, Заринск, Камень-на-Оби и Шипуновский район – по 5 заболевших, Крутихинский и Тальменский районы – по 3 заболевших, Косихинский, Михайловский, Солонешенский, Троицкий районы – по 2 заболевших, Алейск, Алейский, Калманский, Ключевский, Советский, Угловский районы – по 1 заболевшему, - уточняет оперштаб.

Число выздоровевших увеличилось незначительно – 11 человек. Общая же статистика вылеченных пациентов составляет 47 163 человека. Скончались за минувшие сутки восемь больных (общее – 3407).