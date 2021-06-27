В пригороде Барнаула перекрыли движение

Движение будет закрыто до конца дня Фото: Анна СЕМИНА

В воскресенье, 27 июня, в барнаульском микрорайоне Спутник ограничили движение транспорта. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

- С 8 до 23 часов закроют движение автомобильного транспорта по всей ширине улицы Смородиновой в районе ее пересечения с улицей Соловьиной, - говорится в сообщении.

Ограничение связано с прокладкой водоотводной трубы. На время проведения работ будут изменены схемы движения общественного транспорта:

Автобус № 110: с улицы Соловьиной через улицы Ясеневую и Кленовую на улицу Смородиновую и далее по маршруту;

Автобус № 144: с Павловского тракта на улицу Смородиновую, далее по улицам Кленовой и Ясеневой на улицу Соловьиную и далее по маршруту.