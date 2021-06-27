В Бийске 136 жилых домов остались без газа

Газ перекрыли из-за нарушений Фото: Олег УКЛАДОВ

В минувшую пятницу, 25 июня, в Бийске газ отключили у жителей 136 домов. Об этом в своем Instagram рассказал градоначальник Александр Студеникин.

- В Заречье за нарушение требований промбезопасности омской компанией- владельцем сетей по решению суда отключено от газоснабжения 136 жилых домов, - пояснил мэр наукограда.

Отключению предвещало совещание с участием представителей надзорных органов. Именно на нем были определены ответственные лица, а также установлены действия, которые следует произвести для возобновления газоснабжения.

Дополнительная информация, по словам Студеникина, появится в понедельник, а до тех пор, по всей видимости, людям придется выживать без газа.