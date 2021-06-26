Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 26 июня 2021 года составило 3399

За сутки умерли 9 человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 26 июня скончались 3399 человек с коронавирусом, в том числе 2421 случай от COVID-19, 978 – иные причины смерти. Об этом сообщили в оперштабе региона.

– За минувшие сутки умерли 9 человек с коронаврусом. Четыре из них скончались из-за COVID-19, пять – по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 53715, в том числе 3622 ребенка.

Из общего числа заболевших 608 случаев – завозные, в т.ч. 238 – из-за рубежа; 33014 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 53715 заболевших: 13959 – у больных внебольничной пневмонией, 31669 – у заболевших ОРВИ, в 8087 случаях – бессимптомное течение.