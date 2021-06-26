Из-за работы кафе подвал барнаульской многоэтажки топит нечистотами

Иск направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Железнодорожного района Барнаула направила в суд иск о запрете деятельности двух кафе в многоквартирном доме до обустройства самостоятельного выпуска канализации. Из-за работы точек подвал дома топит нечистотами.

– По результатам проверки было установлено, что собственники двух организаций общественного питания, расположенных на первом этаже многоквартирного дома, выполнили незаконную врезку в общедомовую систему водоотведения, что запрещено санитарно-эпидемиологическим законодательством, поскольку система канализации в доме предназначена для обслуживания только жилых помещений, – рассказала «Комсомольской правде – Барнаул» помощник прокурора Железнодорожного района Ксения Кейш.

Она добавила, что в итоге подвал дома систематически топит канализационными водами, в жилых помещениях присутствует запах канализации. Требования управляющей компании и водоканала о прекращении противоправных действий владельцы кафе оставили без внимания, собственный канализационный выход не обустроили.