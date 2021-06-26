Более 27% работников спортивной отрасли привили от коронавируса на Алтае

Вакцинация продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

Свыше 27% работников спортивной отрасли Алтайского края вакцинировали от COVID-19. Об этом сообщили в минспорте региона.

– Очень важно сегодня сохранить работу спортивной отрасли, поэтому мы идем вакцинироваться. Опыт прошлого года показал, только соблюдая правила и рекомендации, единой солидарной позицией со всем спортивным сообществом можно удержать ситуацию, – заявил министр спорта края Алексей Перфильев.

Сотрудники минспорта Алтайского края коллективно получили первую прививку в пятницу, 25 июня. В ведомство приехали медики, которые и вакцинировали специалистов. Также одними из первых вакцинироваться начала и Федерация бокса региона. Кроме сотрудников и тренерского состава, в вакцинации участвуют и сами спортсмены.

Ставят прививки и те, кто будет участвовать в Олимпиаде городов и Олимпиаде сельских спортсменов. Уже прошли вакцинацию спортсмены из Алейска, Рубцовска, Славгорода и Завьяловского района.