Барнаулец поругался с сожительницей и забил ее до смерти

Женщина умерла в больнице Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Барнаула обвиняют в том, что он до смерти забил гражданскую супругу, сообщает прокуратура Железнодорожного района.

– Согласно материалам дела, обвиняемый в день совершения преступления выпивал дома, где также находилась его гражданская супруга. Вскоре пьяный горожанин уснул, а когда через несколько часов открыл глаза, то перепутал время суток и подумал, что уже наступило утро следующего дня. Он решил, что опоздал на работу и поссорился с сожительницей, потому что его не разбудили, – рассказала «Комсомольской Правде» – Барнаул» помощник прокурора Железнодорожного района Наталья Гребенкина.

Во время конфликта мужчина жестоко избил свою гражданскую жену. Он нанес один удар кулаком в лоб, не менее 6 ударов твердыми тупыми предметами в область головы, а также не менее 14 ударов в различные части тела. Женщина пыталась спрятаться в туалете, однако мужчина сломал дверь и ей же травмировал сожительницу.

Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, четыре дня была в коме, а потом умерла. Ранее мужчина регулярно избивал свою гражданскую супругу, однако она не обращалась в полицию.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направили суд, барнаульцу грозит лишение свободы до 15 лет.