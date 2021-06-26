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Общество26 июня 2021 9:28

Жительница Алтайского края направила президенту вопрос о строительстве школы

Женщина обратилась в центр приема сообщений
Константин Санталов
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Сбор вопросов продолжается.

Сбор вопросов продолжается.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Алтайского края перед прямой линией с президентом России Владимиром Путиным обратилась в центр приема сообщений. Женщина рассказала, что в селе Новая Чемровка не могут приступить к строительству школы, сообщает «Первый канал».

– У нас должны построить школу, но никаких движений в эту сторону нет. Уже прошел год. Как это будет решаться?, – спросила жительница Алтая Маргарита Тупикина.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 30 июня. Сбор вопросов продолжается.