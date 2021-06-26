Худощавый мужчина в синих шлепанцах пропал в Барнауле

Мужчина пропал 4 июня Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Барнаул пропал 36-летний Сергей Медведев. Жителей Алтайского края просят помочь в его поисках, пишут волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

– Местонахождение Сергея Медведева неизвестно с 4 июня. Он ушел из дома и назад не вернулся, – добавили волонтеры.

Приметы пропавшего:рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.

Был одет: белая футболка, серые бриджи, синие шлепанцы

Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (круглосуточно, бесплатно).