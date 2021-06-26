Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 26 июня 2021 года составило 53715

За сутки выявили 155 новых случаев Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 26 июня 2021 года выросло на 155 человек и составило 53715 случаев инфицирования, пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 26 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1449 человек. Кроме этого, 380 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.Количество тяжелобольных – 361, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 126, – сообщили в оперштабе.

Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул - 70, Бийск – 27, Алтайский район – 9, Славгород и Третьяковский район – по 7 заболевших, Змеиногорский район – 6, Локтевский район – 4, Новоалтайск – 3, Камень-на-Оби, Рубцовск, Каменский, Первомайский, Ребрихинский, Топчихинский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Зональный, Ключевской, Крутихинский, Родинский, Советский районы – по 1 заболевшему.

Число выздоровевших за минувшие сутки увеличилось на 4 человека. Всего вылечившихся – 47152.