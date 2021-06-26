Жители Алтая украли с предприятия более 10 электродвигателей

Полицейские возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовском районе полицейские раскрыли кражу электродвигателей с территории предприятия. Подозреваемых задержали, сообщает региональное управление МВД.

– Предварительно установлено, что в конце мая двое жителей Рубцовска приехали на автомобиле на станцию Мамонтово. Поздним вечером они проникли в помещение законсервированного предприятия и с транспортерной ленты похитили комплектующие части, более 10 электродвигателей, – отметили в ведомстве.

Двигатели сдали в один из пунктов приема металла Рубцовска за 17 тыс. рублей. Директор цеха, обнаружив пропажу, обратился с заявлением в полицию. Сумма ущерба составила 372 тыс. рублей.

Вскоре подозреваемых задержали, ранее они уже были судимы за совершение краж. Полицейские возбудили уголовное дело, молодых людей оставили под подпиской о невыезде.