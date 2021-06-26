Губернатор Томенко встретился с лучшими выпускниками Алтайского края

Встреча прошла в онлайн-формате и всего собрала более 1000 молодых людей из 69 муниципалитетов региона Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

25 июня, в день Всероссийского выпускного для школьников, губернатор Виктор Томенко, зампред правительства региона Игорь Степаненко и министр образования и науки края Максим Костенко встретились с одинадцатиклассниками. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Я желаю, чтобы вы сделали выбор в профессии. Найдите себя в нем, дерзайте, достигайте! Будьте благодарны своим наставникам, учителям, малой родине. Пусть у вас все получится! Я действительно верю, что вы - наша гордость и будущее нашего края! Еще немного - и вы придете на наши места, будете управлять городами, предприятиями, решать сложнейшие вопросы в медицине, будете учителями для кого-то. Пускай все у вас получится, – сказал выпускникам глава региона.

Одиннадцатиклассники рассказали о своих планах и мечтах. Встреча прошла в онлайн-формате и всего собрала более 1000 молодых людей из 69 муниципалитетов региона. В конце мероприятия Виктор Томенко наградил лучших выпускников и педагогов края.