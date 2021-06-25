Изменится схема движения автобусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 27 июня, в барнаульском микрорайоне Спутник перекроют улицу Смородиновую, сообщает официальный сайт города.

– Из-за работ по прокладке водоотводной трубы с 8 до 23 часов 27 июня будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине улицы Смородиновой, в районе пересечения с улицей Соловьиной, в микрорайоне Спутник, – отметили

в городском комитете по дорожному хозяйству, транспорту и связи.

В это время движение автобусов организуют по следующим схемам:

по маршруту №110: …ул.Соловьиная – ул.Ясеневая – ул.Кленовая – ул.Смородиновая, далее по маршруту;

по маршруту №144: …Павловский тракт – ул.Смородиновая – ул.Кленовая – ул.Ясеневая – ул.Соловьиная, далее по маршруту.

Автомобилистов просят быть внимательными по возможности заранее выбирать маршруты объезда.