На Алтае подрядчик попался на хищении 3 млн рублей при ремонте школы

Следком возбудил уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае ФСБ выявила хищение бюджетных денег подрядчиком при ремонте школы в 2018 году. Он предоставил фиктивные документы, в которых объемы выполненных работ были существенно завышены, сообщает ведомство.

- На его счет были перечислены бюджетные денежные средства на общую сумму свыше 13,5 млн рублей. Из них около 3 миллионов - за фактически не выполненные работы, что подтверждено результатами оперативно-розыскных мероприятий и строительно-технического исследования, - рассказали силовики.

Речь идет об ООО «Лидер», которая выполняла ремонт МБОУ «Златополинская СОШ» в Кулундинском районе. Подрядчик фактически не выполнил обустройство ливневки, не заменил старый пол, а прикрыл старый линолеумом. а также допустил нарушения при монтаже и демонтаже крыши.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России. По ходатайству следователя, судом в отношении генерального директора подрядной организации избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.