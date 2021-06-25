В Алтайском крае мужчину обвиняют в убийстве младшего брата

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Фото: Олег УКЛАДОВ

45-летнего мужчину обвиняют в убийстве брата. Об этом сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, вечером 23 июня обвиняемый пришел в гости к своему брату в Барнауле. После распития спиртного между ними произошла словесная ссора, а потом переросла в обоюдную драку. Старший брат, из-за малозначительного повода умышленно нанес хозяину дома множественные удары в область жизненно-важных органов и покинул место преступления, – отметили в ведомстве.

От полученных травм 36-летний мужчина скончался на месте происшествия. Его брата, обвиняемого в убийстве, задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители продолжают расследование.