На Алтай-Коксе провели краевой конкурс профмастерства среди студентов

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел практический этап краевого конкурса профессионального мастерства среди студентов-электромонтеров. В нем участвовали восемь представителей пяти техникумов и колледжей Алтайского края.

Конкурс организовали совместно с Заринским политехническим техникумом и Министерством образования и науки Алтайского края. Основная цель - выявить талантливых учащихся и дать им возможность пройти практику в условиях реального производства.

Студенты-электромонтеры собирали электросхемы различной сложности. Конкурсная комиссия из специалистов завода оценивала скорость и точность выполнения задания, соблюдение правил охраны труда.

Победителями конкурса в различных номинациях стали Иван Громов, представляющий Павловский аграрный техникум, и Данил Рудаков - студент Заринского политехнического техникума. Все участники конкурса получили корпоративные подарки от Алтай-Кокса.

Для гостей организовали экскурсию по заводу с посещением мест производственной практики.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.