Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 25 июня 2021 года составило 3390

За минувшие сутки умерли 6 человек с коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 25 июня скончались 3390 человек с коронавирусом, в том числе 2417 случаев от COVID-19, 973 – иные причины смерти. Об этом сообщили в оперштабе региона.

– За минувшие сутки умерли 6 человек с коронавирусом. Пять из них скончались из-за COVID-19, один – по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 53560, в том числе 3612 детей.

Из общего числа заболевших 602 случая – завозные, в т.ч. 234 – из-за рубежа; 32933 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 53560 заболевших: 13944 – у больных внебольничной пневмонией, 31535 – у заболевших ОРВИ, в 8081 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше – их уже 47148.