АлтГТУ сформирует команду по регби

Ректор АлтГТУ Андрей Марков подписал трехстороннее соглашение с президентом ассоциации «Студенческая регбийная лига России» Андреем Хорохориным и с председателем Федерации регби Алтайского края Максимом Кардашовым

Ректор АлтГТУ Андрей Марков подписал трехстороннее соглашение с президентом ассоциации «Студенческая регбийная лига России» Андреем Хорохориным и с председателем Федерации регби Алтайского края Максимом Кардашовым.

«Буквально несколько дней назад мы подписали соглашение о сотрудничестве между Федерацией регби России и Федерацией регби Алтайского края, а также Министерством спорта края. Договорились о сотрудничестве с Барнаульским юридическим институтом. Команда БЮИ уже точно будет в сезоне, а после сегодняшнего подписания к ней присоединится и команда АлтГТУ, - рассказывает Максим Кардашов. - Ваш университет славится спортсменами по всем видам спорта, особенно по единоборствам и командным видам спорта, я думаю, что найдутся желающие среди студентов АлтГТУ достигать успехов и в регби».

Ректор АлтГТУ Андрей Марков отметил важность развития спорта в вузе. «Регби – прекрасный вид спорта. У нас в вузе уже однажды формировалась такая команда, пора её возрождать. АлтГТУ достойно представлен на региональном и федеральном уровне по мини-футболу, очень надеюсь, что регбисты также займут высокие позиции в лиге. Будем тренироваться», - говорит ректор.

Ассоциация «Студенческая регбийная лига России» и Федерация регби Алтайского края согласно соглашению будут поддерживать, и помогать развивать регбийную команду АлтГТУ. Технический университет будет помогать в подготовке и реализации программ повышения квалификации педагогических и научных работников.

В студенческой лиге по регби играет 120 команд, в скором времени команда Алтайского государственного технического университета пополнит их ряды.