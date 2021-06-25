В барнаульских автобусах и трамваях проверяют соблюдение масочного режима

проверка масочного режима Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Из-за осложнившейся эпидемиологической обстановкой в Алтайском крае, специалисты возобновили рейды по проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте, пишет пресс-служба мэрии города.

– Профилактическая работа, направленная на разъяснение гражданам необходимости использования средств индивидуальной защиты, усилена в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди молодого трудоспособного населения, – отметили в Роспотребнадзоре.

Во время рейда специалисты управления напомнили водителям и кондукторам о запрете на обслуживание граждан без масок.

Напомним, за невыполнение противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболевания, предоставляющего опасность для окружающих, согласно ч.2 ст.6.3 КоАП РФ предусмотрен штраф. На граждан – от 15 до 40 тысяч рублей, должностным лицам – от 50 до 150 тысяч рублей, а юрлицам – от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.