Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 25 июня 2021 года составило 53560

Выздоровевших также стало больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 25 июня 2021 года выросло на 142 человека и составило 53560 случаев инфицирования, в том числе 3612 детей. Об этом сообщает оперштаб региона.

– По состоянию на 25 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1409 человек. Кроме этого, 339 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 367, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 126.

Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул - 69, Бийск – 14, Рубцовск – 6, Камень-на-Оби, Алтайский район – по 5 заболевших, Заринск, Славгород, Локтевский район – по 4 заболевших, Новоалтайск, Ключевской, Волчихинский, Первомайский, Топчихинский, Третьяковский, Шелаболихинский район – по 3 заболевших, Косихинский, Кулундинский, Чарышский районы - по 2 заболевших, Зональный, Павловский, Тальменский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 1 человека. Всего вылечившихся – 47148.