Выпускные работы студентов АлтГТУ направлены на решение задач производства

Дмитрий Игнатьев

На этой неделе свои выпускные квалификационные работы представляют студенты бакалавры и магистры факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта Алтайского государственного технического университета. Среди защищающихся – Дмитрий Игнатьев. Его проект «Исследование снижения вредных выбросов дисперсных частиц с дымовыми газами энергетическими установками» (научный руководитель – д.т.н., профессор А.Е. Свистула) получил высокую оценку государственной экзаменационной комиссии и положительный отзыв OOO «Сибирская генерирующая компания».

Дмитрий два года назад закончил бакалавриат кафедры котло- и реакторостроения, а в этом году выпускается из магистратуры кафедры двигатели внутреннего сгорания АлтГТУ.

Дмитрий в должности инженера Сибирского инженерно-аналитического центра выполнял задачу Сибирской генерирующей компаний по совершенсованию работы электрофильтра Бийской ТЭЦ-1. «Мы занимались работами по наладке электрофильтра, приводили его к номинальным значениям для приёмки его станцией. Вот уже больше года предложенная технология работает без нареканий, – говорит выпускник АлтГТУ. – Я представил свои рекомендации по наладке электрофильтра на Бийской ТЭЦ-1. Практическая ценность состоит в том, что предложенные мною рекомендации по увеличению степени улавливания, снижают вредные выбросы твердых частиц от тепловой станции в воздушный бассейн города».

Дмитрий предложил снизить скорость газов в электрофильтре, температуру и настроить режим встряхивания осадительных электродов. По словам разработчика, самое главное в разработке – простота и минимальные затраты на реализацию рекомендаций. Все модернизации можно выполнять, не внося изменения в конструктив. Теперь электрофильтры полностью соответствуют нормам, проектному и техническому заданию.

Варианты движения транспорта на время перекрытия моста в районе Нового рынка в рамках выпускной квалификационной работы предложила выпускница кафедры организации и безопасности движения АлтГТУ Софья Васильева.

Проект выполнялся по просьбе Министерства транспорта Алтайского края. Например, один из вариантов – полоса для общественного транспорта на проспекте Калинина. Планируется, что она будет длиться от улицы Аносова до Кулагина, а также по чётной стороне Калинина – от площади Октября до улицы Сизова. Автобусы большой вместимости будут направлены по проспекту Калинина.

Софья Васильева

«Маршрутные транспортные средства, которые двигались по улице Северо-Западной, проспекту Ленина и улице Матросова, будут сконцентрированы на улицу Аносова. По улице Аносова движение будет разрешено только для них. Далее по проспекту Калинина направлены до площади Октября. Также маршрутные транспортные средства, у которых конечная остановка – площадь Победы, будут направлены через улицу Пионеров, далее на улицу Новоугольную и на улицу Привокзальную», – рассказала автор работы, студентка АлтГТУ Софья Васильева.