Алтайские полицейские нашли в болоте угнанный грузовик

Угонщиков ищут Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае полицейские нашли грузовик, который неизвестные угнали со двора частного дома в селе Кислуха Первомайского района и бросили в болоте, сообщает региональное управление

– Скорее всего, злоумышленник испугался последствий за угон грузовика ГАЗ-53 и решил избавиться от автомобиля, бросив его в болоте недалеко от населенного пункта. Автомобиль в исправном состоянии возвратили владельцу, – отметили в ведомстве.

Полицейские ищут угонщиков. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».