В СФУ существенно увеличилось количество бюджетных мест

Сибирский федеральный университет объявил об увеличении количества бюджетных мест

Сибирский федеральный университет объявил об увеличении количества бюджетных мест. В 2021 году на бесплатное образование претендуют 4297 бакалавров и специалистов, 1375 магистров, 155 аспирантов.

Так, например, на информатику и вычислительную технику для бакалавров выделено 406 бюджетных мест, что на 96 мест больше, чем 2020 году. Увеличен набор на юриспруденцию – направление с традиционно высоким конкурсом. Поступить на юриста и учиться бесплатно по очной форме сможет 81 бакалавр. На еще одну высококонкурсную группу «Экономика и управление» заявлено 133 бюджетных места на бакалавриат и 100 на специалитет.

«СФУ на протяжении всех лет отличался высоким бюджетным набором. По сравнению с 2020 годом бюджетный набор на направления бакалавриата и специалитет увеличился более чем на 800 мест. Дополнительные места добавили практически по всем направлениям и специальностям. СФУ как федеральный университет является точкой притяжения для школьников не только из Красноярска и Красноярского края. Мы ежегодно демонстрируем большой набор из Тывы, Бурятии, Иркутской области, Хакасии. Для абитуриентов это увеличение шансов учиться в ведущем вузе страны бесплатно. Кроме этого, бюджетное место гарантирует получение государственной стипендии», – рассказали в приемной комиссии СФУ.

Абитуриенты могут указать в заявлении до 5 направлений подготовки или специальностей, что упрощает выбор будущей профессии и повышает шансы на поступление. Для зачисления на бюджет не требуется предоставлять оригинал документа о предыдущем образовании. Сделать это можно в течение первого года обучения. Абитуриенты могут выбрать в качестве вступительного испытания предметы по выбору (например: Физика/информатика и ИКТ/химия). Важно: будет только одна основная волна зачисления – все 100% бюджетных мест.

Подать документы можно онлайн через АИС «Абитуриент, портал «Госуслуги», с помощью операторов почтовой связи, лично в университете. Для удобства создан специальный сайт. С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте СФУ. Телефон горячей линии 88005502224 (*4024 - доступно с мобильного), электронная почта zayavlenie@sfu-kras.ru. Приёмная кампания стартует 20 июня.

СФУ – крупнейший российский вуз, в котором обучаются более 26000 студентов из 47 регионов России и 50 стран.

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