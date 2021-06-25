Барнаульцы выбирают место для стелы «Город трудовой доблести»

В годы войны в Алтайский край эвакуировали множество заводов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле до 1 июля включительно проходит опрос о месте для стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Горожане предложили уже 19 вариантов, в их числе площади Победы, Советов и Сахарова, промзона (проспекты Комсомольский и Калинина), улица Мало-Тобольская, Нагорный парк и другие, – отметили пресс-службе краевого правительства.

Предложение можно отправить на платформе обратной связи, а также через городскую интернет-приемную на официальном сайте города.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» присвоено Барнаулу 20 мая этого года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.