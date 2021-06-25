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Происшествия25 июня 2021 5:27

В Алтайском крае задержали подозреваемого в убийстве мужчины

Решается вопрос о его заключении под стражу
Константин Санталов
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Убийство произошло вечером 22 июня

Убийство произошло вечером 22 июня

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабарском районе Алтайского края задержали мужчину, подозреваемого в убийстве местного жителя, сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, вечером 22 июня мужчины выпивали одном из сел Хабарского района. Во время застолья между односельчанами произошла ссора по незначительному поводу. После этого сельчанин жестоко избил 65-летнего потерпевшего, а затем задушил его, – отметили в ведомстве.

Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят сбор и закрепление доказательств.