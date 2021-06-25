Погода в Алтайском крае 25 июня 2021 года: дожди и до +20 градусов

В Барнауле 25 июня температура воздуха составит +15...+17 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в пятницу, 25 июня, будет прохладно. Воздух прогреется только до +15...+20 градусов, сообщает алтайский Гидрометцентр.

– Днем в регионе временами возможны дожди, местами грозы. Будет дуть юго-западный ветер с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами ожидаются порывы до 15-20 м/с, – отметили синоптики.

В Барнауле 25 июня температура воздуха составит +15...+17 градусов. Временами дождь, во второй половине дня возможна гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с