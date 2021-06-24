Сотрудников мэрии Бийска массово вакцинировали на рабочих местах

В городе идет наплыв больных. Фото: Олег УКЛАДОВ

24 июня первую прививку от COVID-19 получили более 40 сотрудников структурных подразделений администрации Бийска. Об этом сообщает в пресс-службе мэрии.

– Первоначально медработниками каждый желающий поставить прививку был опрошен о заболеваниях, препятствующих вакцинации. Кроме того, всем было измерено давление и уровень кислорода. В целом вакцинация занимает немного времени, даже с учетом опроса, – отмечают в администрации.

В мэрии призывают бийчан вакцинироваться от коронавируса. Отмечается, что в городе идет наплыв больных и в скором времени планируется открытие второго корпуса ковидного госпиталя.