В Барнауле прошел вечер памяти Валерия Золотухина

Вечер открыли премьерным спектаклем «Пой, Вовка...». Фото: Министерство культуры Алтайского края

В Молодежном театре Алтая прошел вечер памяти Валерия Золотухина в честь его 80-летия. Участников вечера памяти приветствовал глава региона Виктор Томенко, сообщает пресс-служба министерства культуры края.

– Мы, жители Алтайского края, знаем Валерия Сергеевича не только как выдающегося артиста, он также оставил свой след в литературе. Золотухин - это человек, который по-настоящему, искренне и безгранично любил свою малую родину - Алтай. Не просто любил, а доказывал это делами. Молодежный театр имени Валерия Золотухина продолжает свое развитие, новые постановки, участие в различных фестивалях, образовательные программы - все это наследие Валерия Сергеевича, который с 2003 года был художественным руководителем театра, - сказал Томенко.

Вечер открыли премьерным спектаклем «Пой, Вовка...». Его поставили по произведениям Валерия Золотухина. В постановку вошли рассказ «Старики», отрывки из повестей «Дребезги» и «На Исток-речушку, к детству моему».