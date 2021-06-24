На участке улицы Энтузиастов в Барнауле изменят дорожное движение

На улице хотят увеличить пропускную способность. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 9 июля на ул. Энтузиастов в районе пересечения с ул .Попова при движении от ул.Солнечная Поляна изменят организацию дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– На этом участке будет отключена правоповоротная секция, а движение по полосам будет осуществляться следующим образом: с левой полосы – только прямо; с правой полосы – прямо и направо, – пояснили в пресс-службе горадминистрации.

Изменения запустят в тестовом режиме. Вкомитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города пояснили, что нововведения необходимы для повышения пропускной способности ул. Энтузиастов, так как идет активная жилая застройка в этой части города.

Если изменения положительно скажутся на пропускной способности, такая организация дорожного движения сохранится на постоянной основе.