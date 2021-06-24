Иностранка хотела заработать на наркотиках в Барнауле

Женщину заключили под стражу Фото: Олег УКЛАДОВ

Гражданка Туркменистана хотела распространять наркотики в Барнауле, однако вскоре ее задержали полицейские. Об этом сообщили в прокуратуре Центрального района.

– В феврале 2020 гражданка Туркменистана приехала на территорию Российской Федерации, где познакомилась с человеком, который предложил ей сбывать наркотики в городах Москва, Челябинск, Новосибирск. За каждую «закладку» неизвестный должен был ей платить по 400 руб. Так как женщина постоянного источника дохода не имела, на предложение неизвестного она ответила согласием, – рассказала «Комсомольской правде - Барнаул» Елена Попова, помощник прокурора Центрального района.

В конце мая женщине предложили направиться в Барнаул для продолжения сбыта наркотических средств. В июне она приехала в краевую столицу, однако вскоре ее задержали полицейские. В сумке иностранки обнаружили 146 свертков с наркотическим средством.

Полицейские возбудили уголовное дело, женщину заключили под стражу. Ей грозит лишение свободы до 20 лет. На родине у женщины остался маленький сын.